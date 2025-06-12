الداخلية تكشف تفاصيل مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني بالبحيرة (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين بالتعدى على تاجر المجوهرات أحمد المسلماني وعامل، مما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني.



فيديو مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني

ورصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخرين بالضرب بسلاح أبيض بالبحيرة.

مقتل تاجر المجوهرات أحمد المسلماني

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 يونيو الجارى تلقى مركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال كل من (مالك محل مجوهرات أحمد المسلماني "توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم"- وعامل بذات المحل "مصاب بجروح متفرقة) مقيمين بدائرة المركز.

وبسؤال الثانى ووالد الأول اتهما (عاملين – مقيمين بدائرة القسم) بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة الأول إثر مشاجرة بينهم لسابقة عمل المشكو فى حقه الأول بالمحل الخاص بالمتوفى واختلافهم على قيمة الأجر.

تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فى حقهما فى حينه، وبحوزتهما (السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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