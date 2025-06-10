مسعفان ينقذان حياة شاب ويسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأهله بالجيزة

نجح المسعف السيد الرفاعي وزميله محمد قاسم، من قوة إسعاف الجيزة ، في إنقاذ حياة شاب كان في حالة حرجة إثر إصابته بنزيف في المخ وتوقف بالقلب، وذلك بعد العثور عليه داخل سيارة بالقرب من صينية الواحات البحرية.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود مصاب داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبعد الوصول، تبين وجود شاب داخل كابينة القيادة في حالة خطيرة، حيث كان يعاني من نزيف حاد في المخ وتوقف في عضلة القلب، ما صعّب من عملية إنقاذه إلا أن المسعفَين السيد الرفاعي ومحمد قاسم لم يترددا، وباشرا الإسعافات العاجلة، وتمكّنا من إيقاف النزيف مؤقتًا، إلى جانب إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة، أسفرت عن استقرار الحالة جزئيًا ونقل المصاب إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية.

وخلال عملية النقل والفحص، عثر المسعف السيد الرفاعي على شيكات مالية تقدر بنحو نصف مليون جنيه كانت بحوزة المصاب، حيث قام بتسليمها لأسرة المجني عليه فور وصولهم إلى المستشفى.

وبحسب تحريات أولية لرجال البحث الجنائي، تبين أن المصاب قد تعرض للاعتداء من قبل مجهولين أثناء سيره بالطريق، في واقعة يُرجح أن تكون بدافع السرقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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