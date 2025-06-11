هتعمل إيه لو ضاع منك، خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد للأرملة والمطلقة

ترصد فيتو لقرائها، المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر الأرملة والمطلقة والأبناء، والخطوات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد للباسبور حال فقدانه ..

المستندات المطلوبة في حالة فقدان جوزا السفر

-تحرير محضر إثبات الواقعة في قسم الشرطة الذي فقد في محيطه الجوزا



-بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

-صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

-مستند التجنيد بالنسبة للذكور

-صورة من جواز السفر المفقود "إن وجدت"

-صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر

بعد إتمام الأوراق على المواطن التوجه لأقرب مقر جوازات لتقديمها، وتسديد الرسوم المستحقة واستلام الحواز.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة

-بطاقة الرقم القومي موضح بها الحالة الاجتماعية.

-تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

-المؤهل الدراسي مُثبت بالرقم القومي.

-تقديم مستند إثبات الطلاق.



الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للأرملة

-بطاقة الرقم القومي مثبت بها الحالة الاجتماعية.

-تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

-المؤهل الدراسي وموضح بالرقم القومي.

- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال

-يتوجه الأب أو الأم إلى الموظف المختص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بجواز السفر المميكن وتصرف مجانا

-ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

-كتابة إقرار بوجود الطفل داخل مصر.

- التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

-دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

- استلام الأب جواز سفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.

الاجراءات المتبعة في حال فقدان اوراق التحقيق الخاصة باحدي القضايا

- إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.

- إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون.

- إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون.

- إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وفقا للمادة 558 من القانون.

- إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.

- إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.

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