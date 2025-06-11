الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالعمرانية

مشاجرة بالأسلحة في
مشاجرة بالأسلحة في العمرانية،فيتو

مديرية أمن الجيزة ألقت قوات المباحث بدائرة قسم شرطة العمرانية القبض على 7 أشخاص في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب لعب الأطفال تم استخدام الأسلحة البيضاء والعصي تسببت في إصابة  5 أشخاص بإصابات خطرة وتحرر محضر بالواقعة وجاري إحالته للنيابة العامة.

 أجهزة البحث الجنائي 

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بالعمرانية.

الطرف الأول عامل يبلغ من العمر 30 عامًا، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وحالته العامة سيئة، وتم نقله إلى المستشفى، كما شمل الطرف الأول شيف يبلغ من العمر 40 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

أما الطرف الثاني، فيتكون من أخصائي ترميم آثار يبلغ من العمر 40 عامًا، مصاب بكسر في الجمجمة، وسائق يبلغ من العمر 19 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، وعامل آخر يبلغ من العمر 30 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات أيضًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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