القبض على قاتل زوجته في الواحات البحرية

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل قتل زوجته بمنطقة عرب الوادي بدائرة مركز شرطة الواحات البحرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



تعود البداية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغَا من النجدة يفيد بقتل شخص زوجته.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين مقتل ربة منزل تبلغ من العمر 24 عامَا على يد زوجها، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للوقوف على ملابسات الوفاة.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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