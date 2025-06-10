المؤبد لصنايعى وعامل لاتهامهما بقتل شخص بسلاح نارى وشروعهما بقتل آخرين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، بالسجن المؤبد لصنايعى وعامل، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهما بالإعدام شنقًا، أمام جنايات الدائرة الأولى، لاتهامهما بقتل شخص بسلاح نارى وشروعهما بقتل آخرين، وذلك بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد وعماد سامي ورد خان، وأمانة سر حلمي محمود.

تعود أحداث القضية ليوم 29 / 1 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد ع م ع" ( محبوس) 25 سنة - صنايعي، و" محمد خ ط ع" وشهرته اللمبي (محبوس) 20 سنة - عامل، و"محمد ج س س" (هارب) 25 سنة - بدون عمل، في القضية رقم 9490 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1888 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، لأن المتهمين الأول والثالث قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "فتحي م".

وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على النيل منه انتقامًا لخلاف سابق بينهم أعدا الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية، حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بصدره قاصدان من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأشار أمر الإحالة القليوبية أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنهما في ذات الزمان والمكان شرعا في قتل المجني عليه محمد خالد طه علي عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية - وما أن ظفرا بالمجني عليه حتى أطلقا صوبه أعيرة النارية استقرت بظهره وبطنه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الثابتة بمناظرة النيابة العامة والتي كادت أن تودي بحياتيهما الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه الا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه محمد عبد الصمد محمد عبد الصمد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض الأسلحة النارية والذخائر - محل الاتهامات التالية - وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه أعيرة النارية قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وكاد يودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه.

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