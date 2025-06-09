الحبس والغرامة لعدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة

ترصد فيتو لقرائها، خطوات تسجيل عقد إيجار لشقة أو محل من قبل مالك العين إلكترونيًّا، عبر الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية، والعقوبة المقرر على من يخالف ولم يخطر الجهة الشرطية التابعة له بقيامه بتأجير محل أو شقة ملك له لشخص آخر، في التقرير التالي:

أولًا: خطوات تسجيل الشقق والعقارات المستأجرة إلكترونيا.

يتم التسجيل وفق الخطوات التالية في وقت لا يتجاوز 5 دقائق:

ـ الدخول على موقع (https://www.moi.gov.eg).

ـ تسجيل الدخول.

ـ إنشاء حساب على الموقع لإتاحة تسجيل البيانات.

ـ اختيار تسجيل شقق ومحلات مؤجرة.

ـ تسجيل البيانات الخاصة بالعقار أو الشقة المستأجرة.

ـ اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.

- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.

- الضغط على كلمة "إرسال".

- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.

وسائل دفع رسوم تسجيل العين المستأجر إلكترونيا

-يتم أداء الخدمة باستخدام آليات الدفع - التحصيل الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية أو شركات التحصيل غير النقدي، وتمت مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

ثانيا-عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة من قبل المالك على الجهات الشرطية التابعة له.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.

ثالثا-المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد

ـ صورة البطاقة الشخصية.

- رقم تليفون المحمول الخاص به.

ـ صورة من عقد الإيجار.

- صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

- صورة وثيقة الزواج إن وجدت.

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