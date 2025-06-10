تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس في إنقاذ سيارة مواد بترولية، عقب انقلابها بطريق السويس – القاهرة، وتحديدًا عند الكيلو 61، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين السائق أو المارة.

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة السويس بلاغًا بانقلاب سيارة مُحمّلة بمواد بترولية على جانب الطريق، وعلى الفور وجّهت الأجهزة المعنية بدفع الحماية المدنية لتأمين حركة مرور السيارات.

وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وإجراء تحويلات مرورية لانتظام حركة المركبات بالطريق.

وتعمل قوات قوات البحث الجنائي لجمع التحريات والمعلومات والتحفظ على السائق والسيارة للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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