القبض على سائق سيارة ملاكي تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر بالوراق

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق سيارة ملاكي صدم شخصين،وتسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر، على الطريق الدائري نزلة الوراق، وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث وجار خضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة.

تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من النجدة بوقوع حادث صدم سيارة لشخصين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة.

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