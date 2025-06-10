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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالقليوبية

ضبط عنصر إجرامي شديد
ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، وبحوزته 3 أسطوانات بودرة وسلاح ناري بندقية آلي ومبلغ مالي، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع العنصر الإجرامي، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابته.

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ضبط عنصر شديد الخطورة صادر ضده حكم في جناية لمدة 15 عام بالقليوبية

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية، من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بقيام عنصر إجرامي شديد الخطورة باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بقيام عنصر إجرامي يدعى «أسامة.ف» وشهرته أسامة بندقية وصادر ضده حكم في جناية لمدة 15 عاما، وكذلك 3 قرارات بالضبط والإحضار، باتخاذ منطقة الوحدة العربية دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت مأمورية بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبدالونيس خالد، بمداهمة البؤرة الإجرامية وعند رؤية المتهم لضباط الشرطة أطلق صوبهم أعيرة نارية فبادرته القوة بإطلاق النيران مما أسفر عن إصابته، وضبطه وبحوزته 3 أسطوانات بودرة وسلاح ناري بندقية آلي ومبلغ مالي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية المؤ المقدم مصطفي دياب أمن القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة مباحث القليوبية مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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