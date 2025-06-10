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حوادث

جثة و4 مصابين فى مشاجرة دامية بأسيوط و3 آخرين فى اشتباكات بقنا

مشاجرة مسلحة
مشاجرة مسلحة

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وذلك بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم.

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بلاغ للشرطة وانتقال القوات

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط ضحايا. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض السيطرة الأمنية على موقع الحادث.

 

مصرع شاب وإصابة 4 في تبادل لإطلاق النار

وكشفت المعاينة والفحص الأولي عن وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين أفراد من عائلة واحدة (أبناء عمومة)، وأسفرت عن مصرع "محمد.ع.ع" 35 عامًا، وإصابة كل من:"على.ع.ع" 26 عامًا، "محمود.ع.ع" 32 عامًا، "أحمد.ع.ع" 50 عامًا،"حسن.أ.خ" 29 عامًا،تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفى سياق آخر، أُصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع مشاجرة عنيفة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتم تحرير المحاضر اللازم بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات المشاجرتين وضبط المتورطين في الواقعة.

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