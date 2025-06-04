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حوادث

مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم على طريق بسيون – طنطا

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

شهد طريق بسيون – طنطا بمحافظة الغربية، وتحديدًا بالقرب من قريتي قرانشو وكفر سليمان بنطاق مركز بسيون، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متنوعة، وذلك إثر تصادم سيارتين ودراجة نارية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، يُفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق السريع ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثث، حيث تبين من الفحص والتحريات الأولية مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، تم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما تم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى.

والدفع بأوناش مرور لرفع آثار الحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية على الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري حاليًا التحقيق للوقوف على أسباب الحادث بدقة.

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