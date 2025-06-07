السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط أب بتهمة إجبار ابنته على الإدمان والاعتداء عليها في الجيزة

متهم،فيتو
متهم،فيتو

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق متهم بتحريض ابنته على تعاطي المخدرات وإسقاطها في براثن الإدمان، ثم الاعتداء عليها جنسيًّا حتى حملت منه سفاحًا.

وكانت شابة في العشرينيات من عمرها تقدمت إلى مكتب رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، في حالة نفسية صعبة، وطلبت التدخل العاجل لإنقاذها من والدها الذي استغل ضعفها ودفعها إلى تعاطي مخدر "الآيس"، قبل أن يعاشرها عدة مرات وينتهي الأمر بحمل غير شرعي.

وأوضحت الضحية في محضر الشرطة أنها كانت تعاني من أزمة نفسية بعد انفصالها عن زوجها قبل 5 أشهر، فاضطرت للعيش مع والدها، الذي استغل وضعها وقدم لها المخدرات تحت ذريعة "تحسين حالتها المزاجية"، قبل أن يتعدى عليها كما قدمت تقارير طبية تثبت حملها.

وعقب البلاغ، تحركت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف أثناء التحقيقات بتفاصيل الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، بينما تواصل المباحث جمع الأدلة وسماع شهادة الشهود لإكمال التحقيقات.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، يفيد بتفاصيل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

بعد قضايا أحفاد نوال الدجوي وابنة وزير سابق وأرملة شيكا، خطوات رفع دعوى قضائية على الورثة

الالتزام بالسرعات المحددة، أبرز نصائح المرور لقائدي المركبات على الطرق خلال العيد

مباحث التموين تداهم الأسواق وتغلق محال جزارة بعد العثور على لحوم فاسدة أول أيام عيد الأضحى

بسبب لحمة العيد، ربة منزل تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب خلعه

تحرك أمني لضبط صاحب شركة مقاولات وهمية نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالهرم

حصيلة ضخمة للمخالفات المرورية في حملة مكبرة ليلة عيد الأضحى

تفريغ كاميرات الرادار المرورية لضبط سائق سيارة دهس 3 شباب بطريق العبور

سيارات إغاثة وخدمات مرورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

حملات تفتيشية على محال الجزارة والمجازر في القاهرة والجيزة استعدادا لعيد الأضحى

حاول يثبت مقدرته على الطيران، قصة مصرع شاب أجنبي قفز من الطابق الثالث بأكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث الجنائي عيد الأضحي المبارك قسم شرطة الوراق محضر

الأكثر قراءة

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم طارق حامد في الموسم الجديد

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأعيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أرقام في مشوار أحمد سيد زيزو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

أبرزها رمي الجمرات، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أول أيام التشريق

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مميزة

المزيد
الجريدة الرسمية