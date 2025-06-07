ضبط أب بتهمة إجبار ابنته على الإدمان والاعتداء عليها في الجيزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق متهم بتحريض ابنته على تعاطي المخدرات وإسقاطها في براثن الإدمان، ثم الاعتداء عليها جنسيًّا حتى حملت منه سفاحًا.

وكانت شابة في العشرينيات من عمرها تقدمت إلى مكتب رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، في حالة نفسية صعبة، وطلبت التدخل العاجل لإنقاذها من والدها الذي استغل ضعفها ودفعها إلى تعاطي مخدر "الآيس"، قبل أن يعاشرها عدة مرات وينتهي الأمر بحمل غير شرعي.

وأوضحت الضحية في محضر الشرطة أنها كانت تعاني من أزمة نفسية بعد انفصالها عن زوجها قبل 5 أشهر، فاضطرت للعيش مع والدها، الذي استغل وضعها وقدم لها المخدرات تحت ذريعة "تحسين حالتها المزاجية"، قبل أن يتعدى عليها كما قدمت تقارير طبية تثبت حملها.

وعقب البلاغ، تحركت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم، الذي اعترف أثناء التحقيقات بتفاصيل الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، بينما تواصل المباحث جمع الأدلة وسماع شهادة الشهود لإكمال التحقيقات.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، يفيد بتفاصيل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

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