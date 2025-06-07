إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالجيزة

شهد الطريق الصحراوي بالجيزة، اليوم السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، مما تسبب في زحام مروري مؤقت.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بالتنسيق مع سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والبحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة.

وتمكنت الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة من رفع آثار الحادث سريعًا، وإجراء تحويلات مرورية ساهمت في إعادة انتظام حركة السيارات على الطريق، بعد حالة الزحام التي شهدها الموقع فور وقوع الحادث.

وفي السياق ذاته، تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، حيث تم التحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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