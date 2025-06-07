السبت 07 يونيو 2025
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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم بين دراجتين بطريق دمياط الشرقي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد طريق دمياط الشرقي أمام قرية بدوائر بمحافظة الدقهلية إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، وتم نقلهم لمستشفي شربين العام.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم دراجتين 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث أمام قرية بداوي، ووجود عدد من المصابين.

 

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث و3 سيارات  إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين .

أسماء المصابين في حادث طريق دمياط الشرقي 

وتبين إصابة كل من: فارس حسن محمد حسن، 21 عامًا، مقيم المنصورة، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وسيف نشأت عبدالسلام خليل، 18 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد هاني محمد عبدالعال، 17 عامًا، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ومحمد السيد محمد أحمد، 17 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى أحمد السيد، 17 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، ويوسف السيد محمد، 17 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميع المصابين من سكان مدينة المنصورة.

نقل المصابين لمستشفي شربين 

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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