القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على عامل سوبرماركت شهير في فيصل

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص على بائع بسوبرماركت شهير في شارع اللبيني فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم، بالأسلحة البيضاء مما تسبب في إصابته بجروح مختلفة في الجسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب مطالبة المجني عليه لهم دفع قيمة بعض المشتريات من السوبرماركت الذي يعمل فيه بأسعار عالية الثمن، الأمر الذي دفعهم التشاجر معه واعتدوا عليه ولاذوا بالفرار خوفا من المساءلة القانونية.



وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من بائع سوبر ماركت بتعدي 3 أشخاص عليه بسبب اعتراضه لاستيلائهم على بعض المقتنيات من المحل دون أجر، حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء وعرضوه لإصابات بالغة.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الهرم لمحل البلاغ، وبتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



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