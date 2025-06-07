السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة دهس ثلاث فتيات بطريق الأوتوستراد

جهود لضبط سائق دهس
جهود لضبط سائق دهس ثلاث فتيات بطريق الاتواستراد،فيتو

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لتحديد هوية السائق الذي دهس ثلاث فتيات علي طريق الأوتوستراد في اتجاه المعادي الجديدة

 من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة، وتتبع خط سير السيارة من قبل الرادار المروري.

 

حيث شهد طريق الأوتوستراد حادثًا مروعًا، اليوم السبت في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، بعد أن دهس سائق سيارة مسرعة لـ 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث، تاركًا الفتيات في حالة خطرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة زهراء المعادي، ووجود مصابات في حالة حرجة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن سيارة ملاكي يقودها شخص مجهول، صدمت 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق، ما أدى إلى إصابتهن بكسور ونزيف داخلي واشتباه في ارتجاج بالمخ.

وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أكد شهود عيان أن السائق كان يقود بسرعة جنونية ولم يتوقف عقب الحادث، حيث فر هاربًا في اتجاه المعادي الجديدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المتهم والتحفظ على الكاميرات وسؤال شهود العيان، مع متابعة الحالة الصحية للفتيات.

ضبط أب بتهمة إجبار ابنته على الإدمان والاعتداء عليها في الجيزة

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالجيزة

بعد قضايا أحفاد نوال الدجوي وابنة وزير سابق وأرملة شيكا، خطوات رفع دعوى قضائية على الورثة

الالتزام بالسرعات المحددة، أبرز نصائح المرور لقائدي المركبات على الطرق خلال العيد

مباحث التموين تداهم الأسواق وتغلق محال جزارة بعد العثور على لحوم فاسدة أول أيام عيد الأضحى

بسبب لحمة العيد، ربة منزل تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب خلعه

تحرك أمني لضبط صاحب شركة مقاولات وهمية نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالهرم

حصيلة ضخمة للمخالفات المرورية في حملة مكبرة ليلة عيد الأضحى

تفريغ كاميرات الرادار المرورية لضبط سائق سيارة دهس 3 شباب بطريق العبور

سيارات إغاثة وخدمات مرورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن القاهرة المعادي الجديدة طريق الاوتوستراد عيد الأضحي المبارك

الأكثر قراءة

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

تجديد أم استغناء.. تطور مثير في المفاوضات مع 5 من نجوم الزمالك

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى

لم ينجح أحد.. صفقات الشتاء في الزمالك خارج الخدمة

المعاينة الأولية لحريق كنيسة العذراء بإسنا في الأقصر: ماس كهربائي وراء الحادث

موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة

إصابة إمام عاشور في مران الأهلي وموقفه من مباراة باتشوكا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار النحاس في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

في الذكرى الـ 37 على رحيله، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري (فيديو)

تفسير مشهد تنفيذ النبي إبراهيم أمر الله بذبح ابنه إسماعيل

المزيد
الجريدة الرسمية