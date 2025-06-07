تفريغ كاميرات المراقبة لضبط سائق سيارة دهس ثلاث فتيات بطريق الأوتوستراد

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لتحديد هوية السائق الذي دهس ثلاث فتيات علي طريق الأوتوستراد في اتجاه المعادي الجديدة

من خلال تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة، وتتبع خط سير السيارة من قبل الرادار المروري.

حيث شهد طريق الأوتوستراد حادثًا مروعًا، اليوم السبت في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، بعد أن دهس سائق سيارة مسرعة لـ 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث، تاركًا الفتيات في حالة خطرة.

تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اللواء أشرف الجندي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة زهراء المعادي، ووجود مصابات في حالة حرجة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة المعادي إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن سيارة ملاكي يقودها شخص مجهول، صدمت 3 فتيات أثناء عبورهن الطريق، ما أدى إلى إصابتهن بكسور ونزيف داخلي واشتباه في ارتجاج بالمخ.

وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما أكد شهود عيان أن السائق كان يقود بسرعة جنونية ولم يتوقف عقب الحادث، حيث فر هاربًا في اتجاه المعادي الجديدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط المتهم والتحفظ على الكاميرات وسؤال شهود العيان، مع متابعة الحالة الصحية للفتيات.

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