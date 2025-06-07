السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

عقوبات التعدي علي
عقوبات التعدي علي الماشية، فيتو

 طالب رواد السوشيال ميديا، من الجهات المعنية فتح تحقيق سريع في واقعة التعدي على عجل بالضرب المبرح من قبل بعض الجزارين أثناء ذبحه بعيد الأضحى، مما تسبب في هروبه وتحطيمه محل حلاقة وإصابة الأهالي بالمنطقة التي شهدت الواقعة بمحافظة بورسعيد بحالة من الفزع، ومحاسبة المتسببين في الاعتداء على الحيوان، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث، ولحماية الأرواح.

 وعلى هذا النحو ترصد فيتو العقوبة التي حددها القانون ، ضد مرتكب جريمة التعدي على الحيوانات ومنها الماشية، في الحالات الآتية التي نسردها بالتقرير التالي مع خبراء القانون..

 

أكد ياسر عرفات الخبير القانوني، إلى أن الممارسات العنيفة ضد الحيوانات الأليفة تخالف مبادئ الرفق بالحيوان والشريعة الإسلامية، خاصة في حالة نحر الأضاحي، مشيرًا إلى أهمية التعامل برفق ورحمة مع الماشية أثناء نحرها.

 

وأوضح إلى أن واقعة التعدي على عجل بمحافظة بورسعيد أثناء محاولتهم السيطرة عليه، تسبب في هروبه وتحطيم وجهة محل والتسبب في حالة فزع للمواطنين، فعل جنائي يعاقب عليه القانون.

وأوضح إلى أن عقوبته تصل إلى الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات، وفقا للحالة والظروف التي وقعت عليها الجريمة.

 

وأضاف  الخبير القانوني إلى أن قانون العقوبات وضع عدة عقوبات للمتهمين   بالتعرض للماشية في الحالات الآتية..

- في مادته رقم "354" ورد بها أن "كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه".

-كما تضمنت المادة التالية رقم "355" أنه "يعاقب بالحبس مع الشغل، أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

 - ويعاقب  كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه".

وقالت المادة "357"، إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا دون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا".

وفي حالة الإيذاء دون إنهاء الحياة، تطبق المادة 357، والتي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه، في حالة الإضرار عمدًا بالحيوان بالضرب أو العنف.

 

عجل يحطم وجهة محل حلاقة ببورسعيد 

 وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تعامل عدد من الأشخاص بعنف مع العجل أثناء محاولتهم السيطرة عليه قبل أيام من عيد الأضحى.

وأقدم هؤلاء الأشخاص على إغماض عيني العجل وضربه بعصا خشبية بشكل متكرر على رأسه وعينيه، ما تسبب في إصابته بارتباك شديد ودخوله في حالة هيستيريا وهياج العجل وفر هاربًا من مكانه، وجاءت المفاجأة عندما اندفع داخل محل حلاقة، ما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي بالكامل وإحداث حالة من الفوضى والرعب داخل المحل وبين المارة، قبل أن يتم السيطرة عليه بصعوبة.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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بمحافظة بورسعيد فيتو القانون المصري

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