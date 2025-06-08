أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الليمون البلدى، استقرار الذهب بالصاغة ثالث أيام عيد الأضحي، وخبيرة: التباين يسيطر على تداولات البورصات الخليجية لهذا السبب

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار الليمون اليوم، سجلت أسعار الليمون البلدي انخفاضا ملحوظا في سوق العبور خلال الأيام الماضية، وذلك عقب فترة ارتفاعات كبيرة وصل فيها سعر الليمون إلى 150 جنيهًا في أسواق التجزئة.

سعر الليمون اليوم

فهل تستمر الانخفاضات في أسعار الليمون بلدي خلال الفترة المقبلة، أم يعاود سعر الليمون الارتفاعات؟

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون البلدي في انخفاض يومي

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الليمون البلدي في انخفاض يومي، ومتوقع لها أن تواصل الانخفاض خلال خلال الفترة المقبلة.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون تراجعت نحو 50% مقارنة بالشهور الماضية

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار الليمون تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالشهور الماضية، وهي مؤشرات تشير إلى مواصلة الانخفاض في سعر الليمون خلال الفترة المقبلة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

آليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضار والفاكهة

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة؛ إلى أن آليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضار والفاكهة، إذ مع ارتفاع المعروض من كميات الخضروات والفاكهة مع تناسب طلبات الشراء؛ فإن أسعار الخضار والفاكهة ستكون في متناول جميع المواطنين.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الليمون في سوق العبور وأسواق التجزئة، فضلًا عن أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ في السطور الأتية:

سعر الليمون اليوم

سعر الليمون اليوم في سوق العبور

البداية مع أسعار الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ وجاءت كالأتي:

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وعن سعر الليمون بلدي في أسواق التجزئة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي نحو 76.8 جنيه.

سعر الليمون اليوم

سعر كيلو الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وتراوحت أسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق التجزئة؛ وفقًا للبوابة الحكومية بين 35 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و120 جنيهًا أعلى سعر لليمون في الأسواق.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بلدي درجة أولى وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ليمون بلدي نحو 86 جنيهًا.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم ١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه

وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه

وأشار إلى أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

أسعار الذهب اليوم ، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، منتصف حركة تعاملات اليوم الأحد 8 يونيو 2025، ثالث أيام عيد الأضحى، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37280 جنيها.

الذهب

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “فيتو” أنه لا يوجد انهيار فى الأسعار محليا وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

الذهب

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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الذهب -فيتو

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

سعر الجنيه الذهب ، استقر سعر الجنيه الذهب بشكل كبير خلال حركة تعاملات مساء اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025 ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ليسجل 37280 جنيها بحركة البيع والشراء بالسوق المحلى.

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الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

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أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

الجنيه الذهب، فيتو

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

الجنيه الذهب، فيتو

ما أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

الجنيه الذهب، فيتو

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول كيفية الاقتراض بضمان وديعة في حسابات العميل بالبنك.

وقال مسئولو البنك الزراعي إن هناك عددا من الشروط والمستندات اللازمة لإتمام عملية الاقتراض بضمان الودائع.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع في البنك الزراعي ما يلي:

المستندات المطلوبة:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الفرق بين حسابي المعاش والتوفير.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن حساب المعاش يكون حسابًا جاريًّا للمعاشات بينما حساب التوفير منفصل عنه.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة.

وفي السياق ذاته يبحث عملاء البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

استخدمها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.

- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.

- سداد المشتريات من خلال الـPOS في كافة المحال التجارية.

- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج إلى فتح حساب بنكي.

- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال: إن التباين غلب على أداء الأسواق الخليجية في الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربع جلسات بسبب عطلة عيد الأضحي المبارك.

وأضافت أن الأسواق الخليجية تأثرت بهدوء وتيرة الحديث عن الرسوم الجمركية الأمريكية.



بورصة السعودية



شهد سوق الأسهم السعودية أداءً إيجابيًا خلال الأسبوع المنتهي في 4 يونيو 2024 بدعم البنوك والاتصالات وتراجعت القيمة السوقية بضغط أرامكو.

وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاع نسبته 0.13% بمكاسب بلغت 14.12 نقطة صعد بها إلى مستوى 11,004.53 نقطة مقابل 10,990.41 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي

وبدأ سوق الأسهم السعودية اعتبارا من يوم الخميس عطلة عيد الأضحى والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري حيث يستأنف السوق تعاملاته بعد العطلة اعتبارا من جلسة الأربعاء 11 يونيو.

وتراجعت القيمة السوقية خلال الأسبوع الحالي بواقع 41 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ تداول إلى 9.165 تريليون ريال مقابل 9.206 تريليون ريال بنهاية جلسة الخميس 29 مايو الماضي.



بورصة الإمارات



ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الأربعاء، حيث حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.083 مليار درهم فيما بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 مليار درهم بإجمالي مكاسب بلغت 14.083 مليار درهم.



واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.370 مليار درهم توزعت على 44.480 ألف صفقة.



ومع ختام التعاملات ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.25 %إلى مستوى 5535 نقطة وسط تعاملات بحجم 389.114 مليون سهم بقيمة 930.934 مليون درهم.



وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 957.799 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 955.716 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 2.083 مليار درهم.



كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 %إلى مستوى 9734 نقطة وسط تعاملات بحجم 369.992 مليون سهم بقيمة 1.439 مليار درهم.



وسجلت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.003 تريليون درهم بختام التعاملات مقابل 2.991 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء بمكاسب بلغت 12 مليار درهم.



بورصة الكويت



تباين أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات آخر أسبوع قبل بداية عطلة عيد الأضحى المبارك وسط زيادة 0.58% بالقيمة السوقية.



ارتفع مؤشر السوق الأول 0.63% ليُغلق تعاملات الأسبوع الحالي بالنقطة 8854.23 رابحًا 55.14 نقطة عن مستواه بختام جلسة الخميس الماضي في 28 مايو.



وسجل مؤشر السوق العام نمو على مستوى الأسبوع نسبته 0.58% بما يعادل 47.14 نقطة ليصل إلى مستوى 8159.63 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.35% أو 24.36 نقطة مُسجلًا 6991.37 نقطة بينما انخفض أداء مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.36% خاسرًا 25.88 نقطة ليصل إلى النقطة 7181.46

وبلغت قيمة السوقية للأسهم في نهاية تعاملات نهاية الأسبوع 48.74 مليار دينار بارتفاع 0.58% ويعادل 281 مليون دينار قياسًا بمستواها عند إغلاق الأسبوع السابق البالغ 48.46 مليار دينار.



بورصة عمان



أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 30 تعاملاته الأسبوعية بارتفاع نسبته 0.39 ٪؜بإقفاله عند مستوى 4.578.81 نقطة، رابحًا 17.77 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.



وتضمن الأسبوع 4 جلسات بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.01 %إلى 27.931 مليار ريال مقابل 27.927 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 4 مليون ريال.



وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع مع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.33 % بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.26 % وتراجع القطاع المالي بنسبة 0.13 %

وتعود أسواق المال للتداولات في جلسة الثلاثاء المقبل وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد للمؤشرات مع استمرار إعلان نتائج الأعمال.

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