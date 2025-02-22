هل يتم منح قروض لأصحاب المعاش من النقابات في البنك الزراعي؟

يبحث عملاء البنك الزراعي عن إجابة حول امكانية صرف قروض لأصحاب المعاش عن طريق النقابات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

وكشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر او المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.

وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.

ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.

قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.

سعر العائد 25% سنويا متناقص.

الأوراق المطلوبة



1-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- بيان بقيمة المعاش لأصحاب المعاشات، معتمد ومصدق من الجهة المحولة

3- إيصال مرافق حديث لم يمض على تاريخه 3 شهور

4- تعهد تحويل المعاش ويستثنى من صيغة التعهد جميع معاشات القوات المسلحة.

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

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