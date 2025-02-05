الأربعاء 05 فبراير 2025
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اقتصاد

خطوات استخراج بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون حساب في البنك الزراعي

بطاقة ميزة
بطاقة ميزة

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي حول خطوات استخراج بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون حساب. 

وقال مسؤولون البنك الزراعي إنه يمكن للعملاء استخراج بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون حساب  من خلال عمل ايداع من خلال الفروع او الماكينات المزودة بعلامة ميزة، تكلفتها 20 جم وتجدد سنويًّا مصاريف 10 جم.

يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وفي مقدمتها بطاقات ميزة وفق عدد من المزايا والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

بطاقة ميزة البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

 

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

 

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

 

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

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