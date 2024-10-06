أسبوع حافل للبورصة المصرية، مؤشرات EGX تكتسي بالأخضر فى الأيام الأول من أكتوبر وخبير مالي: الاضطرابات الجيوسياسية أقل تأثيرا على السوق المصرى

السوق المصرى الأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة و أسواق المنطقة ..

البورصة المصرية، أنهت المؤشرات المصرية أسبوعها الأول من أكتوبر باللون الأخضر مع ارتفاعات متباينة للأسهم والقطاعات بعد أسبوع من التذبذبات فى ظل اضطرابات جيوسياسية كانت الأقل تأثيرا على السوق المصرى، فيما انعكست سلبا على معظم أسواق المنطقة.

البورصة المصرية - فيتو

المؤشر الرئيسي ينجح فى تجاوز مستوى المقاومة المهم 31200 نقطة

ومن جانبه قال الدكتور أيمن فودة خبير أسواق المال لــ “فيتو ”: نجح المؤشر الرئيسي فى تجاوز مستوى المقاومة المهم 31200 نقطة بتداولات الأسبوع الأول من أكتوبر ويقترب من 32000 نقطة وتراجع عندها لجنى الارباح ليعود للارتفاع ويغلق عند 31720 نقطة بارتفاع 1.24% والذى عزز من مكاسب المؤشر التى سجلت 1.42% على أساس اسبوعى بعد أن أضاف لرصيده 444 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع بدعم من القطاع المصرفى بقيادة التجارى الدولى وبعض القياديات من القطاع العقارى وعز حديد والدلتا للسكر وأسهم الخدمات المالية وبعض أسهم الأدوية والرعاية الصحية.

أغلق المؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا على ارتفاع ب 1.5%

وأضاف فودة: أغلق المؤشر السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضا على ارتفاع بنسبة 1.5% بدعم من تنامى ثقة الأفراد بضخ سيولة بالاسهم الصغيرة التي شهد بعضها عدة اغلاقات مرتفعة بالحدود القصوى مع أسهم العقارات والموارد الأساسية الصغيرة والذى دعم أيضا الإغلاق الأسبوع المؤشر بمكاسب 1.77% على أساس أسبوعي حيث استطاع معها رأس المال السوقى أن يضيف لرصيده 72 مليار جنيه مسجلا 2.221 تريليون جنيه بنهاية تداولات الأسبوع.

لايزال السوق المصرى الأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة

ولايزال السوق المصرى الأكثر جاذبية بين الأسواق الناشئة وأسواق المنطقة متمتعا بمكررات ربحية بين ال 6-8 والتى يصل متوسطها فى المنطقة العربية من 14 إلى 25 مكرر ربحية والذى يدعم إمكانية تحقيق أعلى ارباح على الأسهم المصرية التى مازالت دون قيمتها العادلة وهو ما يتضح مع تنفيذ المبادلات والاستحواذات على أسهم الشركات القوية وآخرها السويدى للكابلات الذى ارتفع سهمها بنسبة اقتربت من الـ 260% خلال فترة أقل من شهرين مع تنفيذ الاستحواذ على نسبة من أسهمها بسعر دولار لكل سهم.

مؤشرات - فيتو

لازال المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى ال 32000 نقطة

واشار فوده الى أن المؤشر الرئيسي لازال يستهدف مستوى 32000 نقطة ثم القمة التاريخية الأخيرة 34500 نقطة حال استقراره أعلى 31200 نقطة مع مستوى ايقاف خسائر عند 30800 نقطة.

فيما توقع فودة أن يستهدف المؤشر السبعينى مستوى 7600 نقطة مجددا ثم 7900 - 8000 نقطة على المدى القصير، مع توقعه بالمرور بموجات من جنى الارباح خلال رحلة الصعود تمثل فرص شراء على الأسهم القوية التى لازالت على أعتاب الصعود مع التركيز على العقارات الصغيرة والبنوك والخدمات المالية والموارد الأساسية وخاصة أسهم التوزيعات النقدية والأسهم التى تنتظر اكتتابات أو استحواذ مع التأكيد على تخفيف المارجن والاحتفاظ بنسبة سيولة لاقتناص الفرص مع أى جني أرباح.