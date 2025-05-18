أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 17 مليار جنيه، وزير المالية: الاقتصاد يتطور للأفضل، ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

البورصة تتلون بالأحمر وتخسر 17 مليار جنيه

تراجع سوق الأوراق المالية فى مصر خلال تداولات اليوم، بداية تداولات الأسبوع مع تلون المؤشرات بالأحمر فى معظم الجلسات وذلك بسبب القوى البيعية التى أثرت بالسلب على عمليات التداول فى السوق المصرى، لتهبط مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم ويخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ويغلق عند مستوى 2.242 تريليون جنيه.

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خبير يكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة المصرية

وفي هذا الإطار يقول الدكتور محمد عبدالحليم خبير أسواق المال: عاودت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، دفع المستثمرين إلى تنفيذ عمليات جني أرباح، وهبط المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 31,714 نقطة.



المؤشر الرئيسي قد بدأ الجلسة في المنطقة الخضراء بصعود محدود

وتابع عبد الحليم إن المؤشر الرئيسي بدأ الجلسة في المنطقة الخضراء بصعود محدود، لكن عمليات البيع زادت تدريجيًا مع اقتراب نهاية الجلسة، ليغلق على هبوط، كما ارتفع المؤشر الرئيسي في 4 جلسات من أصل 5 خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بأنباء عالمية إيجابية، ليُسجّل مكاسب تقترب من 0.5%، إلا أن التراجع الكبير في جلسة الأحد الماضي، الذي تجاوز 1%، حدّ من هذه المكاسب.

وأضاف الدكتور محمد عبدالحليم أن إعلان الولايات المتحدة والصين خفضًا مؤقتًا للرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات البلدين، وفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية ومنح أكبر اقتصادين في العالم مهلة إضافية قدرها 3 أشهر لحل خلافاتهما، مشيرا الى انه سيتم خفض الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، كما ستقوم الصين بخفض رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10% كل ذلك كان له تأثيره على أداء البورصة.



البورصة المصرية - فيتو

الأسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثر انخفاضا

ومن جانبها كشفت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لـ “ فيتو ” عن الأسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثرانخفاضا بحركة تداولات جلسة اليوم الأحد بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغ 2.242 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 52.2 مليون جنيه و32.6 مليون على التوالي، فيما قصد المصريين الشراء بصافي قيمة بلغت 84.9 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.5 مليارات جنيه والكمية 1.2 مليار ورقة منفذة على 89.2 ألف عملية.

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الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدرت الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الأحد، المجموعة المصرية العقارية بنسبة 20% ليغلق عند 0.99 جنيه، تلاه رواد السياحة بنسبة 19.9% عند 33.6 جنيه، ثم مينا فارم بنسبة 19.3% ليغلق عند 252 جنيه.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم القاهرة الوطنية للاستثمارات بارتفاع 8.98% ليغلق عند 25.6 جنيه، وخامسًا جراند افستمنتس بنسبة 6.63% عند 13.5 جنيه للسهم.



الأسهم الأكثر انخفاضًا

بينما تصدرت الأسهم الأكثر تراجعًا كريستمارك بنسبة 19%، عند 0.84 جنيهًا، تلاه يونيباك بنسبة تراجع بلغت 8.9% عند 1.12 جنيه، ثم برايم انفستمنتس بنسبة 5.88% عند 1.12 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة رمكو بنسبة 4.9% ليسجل 4.04 جنيه، وفي الترتيب الخامس العربية للصناعات الهندسية بنسبة 4.1% بسعر 2.09 جنيه للسهم.

حركة مؤشرات البورصة المصرية

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71 % ليغلق عند مستوى 31713 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 39476 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14210 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 12659 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3249 نقطة.

مؤشرات - فيتو

وزير المالية: الاقتصاد يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل.

نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

قال كجوك، خلال لقائه مع نايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال زيارته الأولى لمصر، إننا حققنا أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة ٣,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية.

جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها

أضاف أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال.

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة في اجتماع المركزي المقبل

ينتظر الملايين قرار اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 22 مايو الجاري لتحديد اسعار الفائدة.

وتتباين التوقعات فيما يخص أسعار الفائدة ما بين الانتظار لقرار أعضاء لجنة السياسات النقدية نحو تخفيض الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون تحريك.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح يبدو لي أن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو 2025 سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. من وجهة نظري، النقاش الدائر حول خفض الفائدة أو تثبيتها يعكس التحدي الذي يواجه البنك المركزي، الذي يحاول أن يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على التضخم.

واضاف ابو الفتوح الحقيقة إن التضخم ما زال يمثل تحديًا واضحًا. معدل التضخم في المدن ارتفع إلى 13.9% في أبريل، بعد ما كان 13.6% في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الوقود والنقل. صحيح إن التضخم الشهري تباطأ من 1.6% في مارس إلى 1.3% في أبريل، وهذا ممكن أن يكون مؤشر بسيط على هدوء نسبي، لكن مازالت الضغوط السعرية موجودة، وخصوصًا في قطاعات مثل الطاقة والخدمات.

من هنا، أرى إن البنك المركزي أمامه مؤشرات متباينة، مما يجعل القرار صعب لأنه يحتاج إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن قرب.

وتابع الخبير المصرفي قائلا تقديري الشخصي أن فرصة خفض الفائدة قائمة ولكن ليست كبيرة وتوقعات أن يقوم المركزي بعمل خفض بسيط حوالي 100 نقطة أساس، منطقي إلى حد ما، لأن سعر الفائدة الحقيقي مرتفع (حوالي 11.7%)، مما يتيح للمركزي مساحة لتخفيف السياسة النقديةكما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد، مثل معدل النمو الذي بلغ 4.3% في الربع الأول من 2025، ممكن أن يشجع على التخفيف. لكن من ناحية أخرى، ارتفاع أسعار الطاقة والنقل ممكن أن يدفع التضخم للارتفاع مرة أخرى، مما يجعل البنك المركزي يميل للحذر.

في رأيي الشخصي، تثبيت الفائدة هو السيناريو الأقرب حاليًا أو البنك المركزي واضح إنه بتبع سياسة "الانتظار والمراقبة"، وهو تصرف منطقي، لأن أي خفض سابق لأوانه من الممكن أن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وهي مصدر تمويل مهم لمصر. كما أن التضخم الأساسي، الذي ارتفع في أبريل 2025، يعكس ضغوطًا مستمرة في قطاعات غير الغذاء والطاقة، مما يجعل التثبيت خيارًا أكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار إلي أنه بالنسبة للمستهلكين، تثبيت الفائدة يعني إن القروض ستظل مكلفة، مما يضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود. أما لو البنك قرر الخفض، فقد يخفف ذلك العبء على الأفراد والشركات، لكنه في نفس الوقت ممكن أن يسبب عودة ارتفاع التضخم من جديد.

واختتم قائلا وفي النهاية، البنك المركزي يواجه معادلة صعبة، أميل للاعتقاد بأن تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر حكمة في اجتماع مايو، مع احتمال خفض تدريجي مستقيلا إذا استمر التضخم في التباطؤ

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا بحركة تعاملات اليوم الأحد 18 مايو 2025، بنحو 5 جنيهات وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق.

سعر جرام الذهب

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5182 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4535 جنيها.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3887 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 36280 جنيها.

سعر الذهب - فيتو

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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سعر الذهب

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

المشاط: خطة التنمية 2025/ 2026 تلتزم بسقف استثمارات عامة 1.16 تريليون جنيه ترشيدا للإنفاق

أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، وذلك عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية

وفي هذا الإطار؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ورؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تلبية متطلبات قطاع الصحة

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.

سقف الاستثمارات العامة

وأكدت على الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحا لمجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.

وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.

وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».

وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن الاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع.

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، مع ارتفاع بعض أنواع الكتاكيت في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

سعر البط اليوم

سعر الكتكوت الروس

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

و سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 30 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 22 و22.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 62 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 36 إلى 38 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 33.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 32 جنيهًا إلى 35.5 جنيه.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 36 جنيهًا.

سعر البط اليوم

اسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارا، وجاءت كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيهًا. تراوح سعر بط فرنساوى من 19 جنيها إلى 20 جنيها. تراوح سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا.

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