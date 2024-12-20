تفصلنا أيام قليلة على بداية العام الجديد 2025، ومع بداية يناير 2025، يبحث بعض الموظفين عن شروط تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات حساب أجر التسوية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، شروط تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات حساب أجر التسوية.

شروط تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات حساب أجر التسوية

مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، الذي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.

شروط تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينات بدءً من يناير 2025، يمكن لمواليد الثمانينيات الخروج على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمنا عليه بداية من سن الـ18 عاما وهو السن القانوني للتأمين الاجتماعي، إضافة إلى شروط إضافية وهي:

شروط تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينات وخطوات حساب أجر التسوية،فيتو

– أن تعطي قيمة الاشتراكات التأمينية معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير وألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به رسميا في سنة الخروج.

– أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر «300 شهر تأمينات» أي 25 سنة كاملة بدءًا من يناير 2025، بمناسبة مرور 5 سنوات على تطبيق قانون التأمينات.

وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمنًا عليه بداية من سن الـ18 عاما -السن القانونية للتأمين الاجتماعي- بحيث يكون الموظف مستوفيًا شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عامًا قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.

ووفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات بتطبيق سن المعاش المبكر بداية من يناير عام 2025، ومن المقرر أنه في بداية عام 2025 أن يتم تغيير مدة الاشتراك التأميني للموظف المؤمن عليه لتصبح 25 سنة بدلا من 20 سنة من بداية يناير المقبل وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات.

شروط الحصول على المعاش المبكر

وشملت شروط الحصول على المعاش المبكر عدة شروط أهمها ما يلي:

_ يكون المعاش المبكر للموظف الذي لم يصل لسن الشيخوخة ولديه مدة اشتراك تأميني تصل لـ25 سنة بداية من العام الجديد.

_ حال تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.

ويتم حساب أجر التسوية في المعاش المبكر من خلال«حساب أجر التسوية _ المدة التأمينية _ المعامل التأميني وفقا للسن».

خطوات حساب أجر التسوية

ويمكن لراغبي الخروج على المعاش المبكر إجراء العملية الحسابية التالية لمعرفة هل يمكنه الخروج على المعاش أم لا:

«حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن»، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.

ويتم تطبيق تغيير سن المعاش المبكر من يناير القادم 2025، وفقا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تطبيق تغيير سن المعاش المبكر من يناير القادم 2025.، وحددت الشروط فى حالة الخروج على المعاش المبكر ووفقا للبند رقم (7) فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقًا لهذه الحالة ما يأتى:

(أ) انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

(ب) توفر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

(ج) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

(د) تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20).

(ه) ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ووفقا للمادة، يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.

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