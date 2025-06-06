أسعار الخضار أول أيام العيد، قفزة في ورق العنب والخيار وانخفاض كبير في الليمون

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

بين 3 جنيهات إلى 8 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.

بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيه إلى 20 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 20 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 12 إلى 20 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 25 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 25 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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