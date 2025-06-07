أسعار الخضار اليوم، الليمون والخيار يتهاوى وانخفاض في 10 أصناف باستثناء الطماطم

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 7 يونيو 2025، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 7 يونيو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم السبت

تراوح سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

بين 4 جنيهات إلى 11 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

بين 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من جنيهين إلى 8 جنيهات، بانخفاض 12 جنيها عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر باذنجان رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 14 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض 14 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 25 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا. وتراوح سعر ورق العنب من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

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