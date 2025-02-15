السبت 15 فبراير 2025
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اقتصاد

هل يمكن سداد البطاقات الائتمانية من ماكينات ATM بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية سداد البطاقات الائتمانية من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه بالفعل ضمن الخدمات التي تقدمها ماكينات الصراف الآلي ATM يمكن سداد البطاقات الائتمانية.

 

وتضم قائمة أبرز خدمات ماكينات الصراف الآلي من بنك مصر أيضا ما يلي:

  • إيداع في الحساب الدولاري
  • وتغيير العملات الأجنبية
  • وتوفر ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر للعملاء خدمات كثيرة من خلال نحو 6 آلاف ماكينة صراف آلي منتشرة في أنحاء الجمهورية.

بطاقات بنك مصر 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول آلية التعامل مع البطاقة حال تعرضها للسحب في ماكينات الصراف الآلي.

وأكد مسئولو بنك مصر أنه في حالة أن البطاقة والماكينة تابعة لبنك مصر يمكن للعملاء الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+) من خارج  مصر  على مدار 24 ساعة أو من خلال البريد الإلكتروني bm19888@banquemisr.com لمعرفة سبب سحب البطاقة وكيفية استردادها، أما إذا كانت البطاقة بنك مصر والماكينة بنك آخر يمكن إصدار بدل فاقد للبطاقة من الفرع المصدر.

وفى حالة كانت البطاقة بنك آخر وماكينة الصراف الآلي بنك مصر يمكن للعملاء التوجه للبنك المصدر للبطاقة والمتابعة معه.

حدد بنك مصر شروط خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

وأوضح البنك أن على العميل القيام بعدة خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

  • أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك
  • أدخل رقم بطاقتك البنكية
  • أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM
  • أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك
  • الموافقة على الشروط والأحكام
  • إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

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