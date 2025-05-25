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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 - 5 - 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5382 جنيهًا “بيع”، 5360 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيهات “بيع”، 4690 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4037 جنيهًا “بيع”، 4020 جنيهًا “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  37680 جنيها “بيع”، 37520 جنيها “شراء.

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة الماضية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة

 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3329.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا بنحو 4% منذ بداية الأسبوع، في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أبريل.

 

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتصل إلى 3329.80 دولارًا.

في المقابل، تراجع الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مطلع أبريل، مما يجعل الذهب المُسعر بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

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جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18 اسعار الذهب اليوم

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