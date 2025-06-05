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أخبار مصر

نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك في جولة ميدانية بمطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة،
جمارك مطار القاهرة، فيتو

أجرى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية لمنظومة العمل الجمركي بمطار القاهرة الدولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بالمتابعة المستمرة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، للتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية

وتفقد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، يرافقهما الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، منظومة العمل الجمركي بمبنى الركاب «٢»، و«٣»، وطالبوا العاملين بمضاعفة جهودهم فى أوقات الذروة من أجل العمل على راحة الركاب.

وأدار الكيلاني وأموي، حوارًا وديًا مع عدد من المصريين العائدين من الخارج بمبنى الركاب «٣» أثناء التسجيل الإلكتروني لهواتفهم المحمولة، وأكدا حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

وأشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تمت زيادة عدد من العاملين لدعم منظومة العمل الجمركي بالمطار، وضمان سرعة وتسهيل تسجيل هواتفهم المحمولة بالتطبيق الإلكتروني، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بدعم رجال الجمارك وتزويدهم بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسجيل الهواتف المحمولة، للتيسير على الركاب العائدين من الخارج.

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مطار القاهرة الدكتور ماجد موسى شريف الكيلاني نائب وزير المالية مصلحة الجمارك مطار القاهرة الدولي منظومة العمل

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