تراجع كبير فى سعر الجنيه الذهب بمحال الصاغة

سعر الجنيه الذهب، انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 1800 جنيه خلال 24 ساعة وبالتزامن مع تراجع السعر العالمى للأونصة.

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات الأمس نحو 40000 جنيه بينما وصل إلى مستويات 38200 جنيه خلال تعاملات اليوم.

الجنيه الذهب فى الاسواق

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات،، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

(مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

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