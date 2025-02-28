رسوم فتح حساب التوفير والعائد في البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل مصاريف والعائد والمصروفات السنوية عند فتح حساب التوفير.

واوضح البنك الزراعي أن حساب التوفير هو حساب ادخارى يتم فتحة للافراد الطبيعيين فقط ويمنح عائد ربع سنوى " كل 3 اشهر".

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 جنيه مصرى ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنيها مصرى.

لا يتم اصدار دفتر شيكات على الحساب.

مصاريف فتح الحساب: 25 جنيها مصريا.

مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60 جنيها مصريا.

مصاريف كشف الحساب كل 3 اشهر 60 جنيها مصريا.

سعر العائد 6.25% سنويا.

يتم اصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والايداع من خلال ماكينات الصراف الالى وايضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.

وفيما يخص الاوراق المطلوبة لفتح الحساب فهي كالاتي:

صورة البطاقة الشخصية السارية وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب احضار شهادة الميلاد

يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عام ببطاقة الرقم القومى.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل حساب التوفير الإسلامي حيث يصرف العائد كل ثلاثة شهور (تحت الحساب) ويتم احتساب العائد في نهاية العام حسب نتائج الأعمال المحققة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه.

مزايا حساب التوفير الإسلامي

وتشمل قائمة المزايا في حساب التوفير الإسلامي من البنك الزراعي ما يلي:

إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من أي فرع من فروع البنك.

عائد معفى من كافة أنواع الضرائب.

إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر.

إمكانية فتح حساب توفير مشترك.

إجراء التحويلات من حساب التوفير للعميل داخل وخارج مصر.

إصدار شهادات الإيداع أو إبرام ودائع بالخصم من حساب التوفير وإضافة العائد إلى حساب التوفير للصرف منها في أي وقت.

إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير.

تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.

يمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداع.

إمكانية استخراج كشف حساب للعميل حسب رغبته لتقديمه لأي جهة.

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