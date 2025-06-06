الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

الالتزام بالسرعات المحددة، أبرز نصائح المرور لقائدي المركبات على الطرق خلال العيد

نصائح المرور للمواطنين
نصائح المرور للمواطنين على الطرق خلال العيد، فيتو

أعلنت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء أمجد أنوار، مدير الإدارة، عدة وصايا للمواطنين أثناء قيادتهم على الطرق الحدودية بين المحافظات، خاصة أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب الإقبال الكبير بين المواطنين على التحرك والسفر للمحافظات للاحتفال مع أسرهم في العيد، وذلك للحد من الحوادث، ونسرد هذه النصائح في السطور التالية.

- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل لتفادي وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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الادارة العامة للمرور عيد الأضحي المبارك المحافظات الصيانة الدورية للسيارات القيادة على الطرق المواد المخدرة

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