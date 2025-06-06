حصيلة ضخمة للمخالفات المرورية في حملة مكبرة ليلة عيد الأضحى

شنت الإدارة العامة للمرور بمديريتي القاهرة والجيزة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، خلال عيد الأضحى المبارك وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين وتأمين الطرق، لحماية احتفالات المواطنين بالعيد والحد من حوادث الطرق.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 21546 مخالفة مرورية متنوعة، منها 550 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، 3241 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و5 مخالفات موقف عشوائي، 414 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، ويأتي هذا تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



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