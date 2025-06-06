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حوادث

مباحث التموين تداهم الأسواق وتغلق محال جزارة بعد العثور على لحوم فاسدة أول أيام عيد الأضحى

لحوم فاسدة، فيتو
لحوم فاسدة، فيتو

عيد الأضحى المبارك، داهمت إدارة مباحث التموين بمديريتي أمن الجيزة والقاهرة  في الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك، عددًا من محال الجزارة بالأسواق من خلال حملات تموينية مكبرة على الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات وتشميع مجازر بعد ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدامي بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

وكانت وزارة الداخلية أعدت خطة يتم تنفيذها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتعتمد على الانتشار الأمني المكثف في الشوارع والميادين ومحيط المنشآت الهامة والحيوية للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

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عيد الأضحي المبارك بمديريتي أمن الجيزة والقاهرة مباحث التموين محال الجزارة

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