إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة نقل وميني باص بالشرقية

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وميني باص، اليوم الإثنين على طريق "مصر – الإسماعيلية الصحراوي،" بنطاق مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن اصابة 11 بالعاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وميني باص بطريق "مصر – الإسماعيلية الصحراوي،" بنطاق مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.