الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

بعد قضايا أحفاد نوال الدجوي وابنة وزير سابق وأرملة شيكا، خطوات رفع دعوى قضائية على الورثة

معلومات عن قضايا
معلومات عن قضايا الميراث وكيفية رفعها، فيتو

شهدت ساحات المحاكم والنيابة الفترة الأخيرة معارك على الميراث بين كبرى العائلات وآخرها ابنة وزير سابق مع أقاربها وأحفاد  الدكتورة نوال الدجوي وأرملة شيكا ابراهيم مع أسرته والتي احتلت تريند صفحات التواصل الاجتماعي وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

على هذا النحو ترصد فيتو لقرائها، كيفية رفع دعوى قضائية على الورثة والأوراق والإجراءات التي تسمح له بذلك، وشروط بيع بيت الورثة والمستندات اللازمة لإعلام الوراثة وفق القانون.

 

إجراءات وخطوات رفع الدعوى قضائية على الورثة

- استخراج إعلام الوراثة من قبل الجهة المختصة.
-عمل  إنذار ضد الشخص الممتنع عن توزيع الميراث.
-عمل محضر حجم التركة التي يستحقها الشخص ولم يقدر على استلامها.

-مطالبة  الجهات المختصة بالبدء في التحريات في القضية.
-مطالبة الجهات المعنية  الحصول على كشف بحصر ممتلكات الشخص من قبل مصلحة الضرائب العقارية.

 

شروط بيع بيت الورثة 

- استخراج إشعار الميراث، حيث يشار إلى جميع أسماء الورثة مع الحق في الميراث.


-يجب أن تكون جميع أوراق ملكية المنزل متاحة.
-إذا كان هناك أطفال قاصرون بين الورثة، فيجب تحديد حصتهم قبل البيع، ويتم إنشاء سجل للحصة في جميع الممتلكات.
-يجب أن يكون المنزل المراد تقسيمه مسجلا باسم المتوفى في شهر التركة.
-يكتب جميع الورثة اتفاقا مبدئيا على البيع، من أجل تسجيل البيع لشخص آخر في الشهر العقاري.
- يجب رفع دعوى قضائية من أجل إجراء البيع، ولكن يجب أن يوافق جميع الورثة على البيع.
 

المستندات اللازمة لإعلام الوراثة

- طلب إلى رئيس محكمة الأسرة مبينا به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه وأسماء ورثته، وأصل شهادة الوفاة او مستخرج رسمي منها.

 

- يتم تقديم ورقة بصيغة الإعلان بجلسة بها دمغات محاماة وحافظة مستندات وصورة من بطاقة مقدم الطلب وصورة من كارنيه النقابة وصورة من التوكيل.

 

- يتم القضاء بتوزيع التركة وفقًا لعدد الورثة ودرجة قرابة كل واحد منهم، ويتم إعلان الورثة على عنوان واحد أو أكثر حسب إقامتهم، كما يمكن استلام أحد الورثة الإعلان عن باقى الورثة.


-يلزم تقديم شهادة الوفاة الكمبيوتر من مكتب الصحة بخاتم الدولة.


-يجب توافر شهود بالجلسة للتحقيق بوفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب.
 

- إذا تنازل أي من الورثة عن نصيبهم -بإرادته- ويتم توزيعه ميراثه على باقي الورثة.
 

- في حال استخراج إعلام الوراثة للقصر يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على الوريث القاصر والذي يتقدم بطلب إعلام الوراثة.

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المحاكم نجلة وزير سابق شيكا ابراهيم الدكتورة نوال الدجوى

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