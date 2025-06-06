بسبب لحمة العيد، ربة منزل تحرر محضرا ضد زوجها وتطلب خلعه

في واقعة من داخل محكمة الأسرة غريبة من نوعها، زوجة تحرر إثبات حالة ضد زوجها لتعديه بالضرب المبرح عليها بسبب مطالبتها له بشراء لحمة عيد الاضحي ، وقامت باتخاذ إجراءات قانونية ضد في محكمة الأسرة مطالبة بخلعه.

وتقدمت ربة منزل بتحرير محضر في قسم الشرطة، لإثبات واقعة ضربه لها بسبب خلافات بينهما حول رفضه شراء لحمة العيد، متعهدة برفع دعوي خلع بمحكمة الأسرة.

وذكرت في دعوتها التي تقدمت بها بمحكمة الأسرة، أنها تزوجت زوجها على طريق زواج الصالونات وبعد خمسة أشهر من تقدمه لها تم الزواج، الذي اكتشفت منذ أول يوم لها أنه بخيل لكنها لم تدرك أن الأمر يصل إلى رفضه شراء لحمة العيد في أول عيد أضحى يمر على زواجهما الذي لم يمضِ عليه خمسة أشهر.

وأوضحت أن فترة خطبتها له لم تكن كافية لمعرفة شخصيته، وأوضحت أنه منذ أول يوم زواج شعرت ببخله لكن لم تعرف أنه سيصل لهذه الدراجة، وأنه شديد البخل، وأنه لا يلبي احتياجاتها كما كانت تتوقع.

وأشارت الزوجة إلى أن محاولتها الحديث مع زوجها حول شراء لحمة العيد، قوبلت برد فعل عنيف، حيث قام الزوج بكسر ذراعها حينما واجهته بأنه بخيل وطلبت الطلاق منه، مما زاد من قلقها على نفسها وحالته النفسية، ما جعلها تشعر بأنها لا تستطيع الاستمرار في حياتها معه.

وطالبت في دعواها بإنهاء الزواج، مشيرة إلى استحالة العشرة بسبب بخله وسوء معاملته.

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