تحرك أمني لضبط صاحب شركة مقاولات وهمية نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالهرم

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط صاحب شركة مقاولات متهم بالنصب على مواطنين بملايين الجنيهات مقابل بيع وحدة سكنية وهمية، قام ببيعها لأكثر من شخص ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة الهرم.

ويعمل فريق بحث على جمع كافة التحريات ومناقشة الضحايا للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم، استغل احتياجات المواطنين للحصول علي وحدات سكنية وأعلن من خلال شركة مقاولات وهمية عن بيع وحدات سكنية بأسعار مغرية، واستولى على مقدمات الحجز من عدد كبير من المواطنين، وأنه قام ببيع الوحدة الواحدة لأكثر من شخص بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، ولذا بالفرار.

وتبين تقدم عدد من المواطنين بتحرير محاضر بقسم الشرطة ضده.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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