أخبار الرياضة اليوم: زيزو يصل أمريكا ويلتحق ببعثة الأهلي بميامي.. هل يستمر أيمن الرمادي مع الزمالك بالموسم الجديد؟.. ليفربول يعلن ضم حارس مرمى جديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عدم مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي، تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة عضلية، وذلك خلال مران الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الأحمر للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

رغم الآمال التي علّقتها جماهير الزمالك على الميركاتو الشتوي الماضي لإنقاذ موسم باهت، جاءت الصفقات الجديدة لتزيد المشهد غموضًا بدلًا من أن تُحدث الفارق.

وصل أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، الاتفاق مع شركة ملابس جديدة عالمية، من أجل توريد ملابس كافة الألعاب الرياضية.

كشف الهولندي ياب ستام، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد وميلان السابق، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بين محمد صلاح ولامين يامال وعثمان ديمبلي.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف المدرب أيمن الرمادي من الاستمرار مع الأبيض في الموسم الجديد 2025-2026.

أعلن نادي ليفربول تعاقده مع الحارس الشاب أرمين بيكسي، قادمًا من أكاديمية بوشكاش، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

الأهلي، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثالث الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

سخر الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا السابق، من تصريح كريستيانو رونالدو بشأن معيار اختيار الفائز جائزة الكرة الذهبية.

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