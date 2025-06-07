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رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد: محمد صلاح الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 كشف الهولندي ياب ستام، أسطورة دفاع مانشستر يونايتد وميلان السابق، عن مرشحه المفضل للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بين محمد صلاح ولامين يامال وعثمان ديمبلي.

ومن المقرر أن يُقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 22 سبتمبر 2025، في مسرح شاتليه.

 

ياب ستام يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية 

 وقال ستام، في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أنني سمنحها إلى محمد صلاح".

وأضاف: "رغم أن الأمر صعب عليّ كوني لاعبًا سابقًا لفريق مانشستر يونايتد، فإن محمد صلاح يستحق الجائزة، على الرغم من أنه نجم ليفربول".

 

وتابع: "لقد قدم موسمًا استثنائيًا، وهو لاعب مهم للغاية في الدوري الإنجليزي، قلة من اللاعبين قادرون على فعل ما يفعله، ولهذا أعتقد أنه الأحق بالجائزة".

 

إنجازات محمد صلاح هذا الموسم 

وتوّج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع فريقه ليفربول، إلى جانب فوزه بجائزة الهداف، وأفضل صانع ألعاب في البريميرليج.

كما حصد النجم المصري جائزتي أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة الصحفيين الرياضيين.

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