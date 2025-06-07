أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، الاتفاق مع شركة ملابس جديدة عالمية، من أجل توريد ملابس كافة الألعاب الرياضية.

الزمالك ينهي اتفاقه مع شركة ملابس جديدة

وجاء اتفاق الزمالك مع شركة الملابس الجديدة لمدة 3 سنوات وفقا لمصدر داخل نادي الزمالك.

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يعلن الزمالك بشكل رسمي عن الاتفاق الرسمي مع الشركة.

وكان الزمالك قد فسخ عقده مع الشركة السابقة لوجود عدد من المشكلات في توريد الملابس وتأخرها أكثر من مرة في تسليم الدفعات للألعاب الرياضية.

أيمن الرمادي: المرحلة الحالية تحتاج إلى تماسك إداري وفني

ومن ناحية أخرى عبر أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن فرحة جماهير الزمالك في كل أنحاء الوطن العربي كانت الدافع الأكبر للفريق في مشواره نحو اللقب.

شكر خاص لحسين لبيب

ووجّه الرمادي رسالة شكر لرئيس النادي الكابتن حسين لبيب، قائلًا: “أشكره على ثقته الكبيرة في شخصي، وأتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لمواصلة دعمه للنادي والفريق”.

وأكد لـ فيتو أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تماسك إداري وفني، وهو ما تحقّق بفضل تضافر الجهود داخل النادي.

وعن المباراة النهائية، قال الرمادي: “سيناريو اللقاء كان صعبًا للغاية، مررنا بلحظات حرجة وواجهنا منافسًا قويًا، لكن عزيمة اللاعبين كانت حاسمة”، مضيفًا أن الفريق “فاز بالكأس بعد معاناة وجهد كبير”.

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