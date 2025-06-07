ليفربول يعلن ضم حارس مرمى جديد

أعلن نادي ليفربول تعاقده مع الحارس الشاب أرمين بيكسي، قادمًا من أكاديمية بوشكاش، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف نادي ليفربول في بيان رسمي عن ضم الحارس البالغ من العمر 20 عامًا، بعدما تجاوز الفحص الطبي، ووقع على عقود انضمامه للريدز، بعدما قدم موسما ناجحا في الدوري المجري الممتاز، ساهم فيه باحتلال فريقه للمركز الثاني، بعدما لعب أساسيًا في 30 مباراة.

ويعد بيكسي أحد المرشحين لجائزة الفتى الذهبي، لأفضل لاعب صاعد لعام 2025، كما شارك في 5 مباريات دولية مع منتخب المجر تحت 21 عامًا.

لاعب ليفربول يقترب من الانتقال إلى ميلان الإيطالي

فيما حدد نجم فريق ليفربول الإنجليزي وجهته المقبلة، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موقفه في المشاركة أساسيا برفقة أبناء ملعب أنفيلد.

كييزا يتفق مع ميلان الإيطالي

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الإيطالي فيدريكو كييزا، جناح ليفربول، يضع على رأس أولوياته العودة للعب في الدوري الإيطالي، بعد أن رحل عن صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي.

وأضاف رومانو: "كييزا يعشق ليفربول، لكن وقت لعبه المحدود يُشكل عائقًا في الموسم المقبل الذي يسبق مونديال 2026".

وتابع: "بدأت الأندية الإيطالية بالفعل اتصالاتها مع كييزا هذا الأسبوع، لمعرفة شروط انضمامه لهم".

وأكمل: "ميلان هو أحد الأندية المهتمة بكييزا، وهناك روابط بين ميلان واللاعب منذ فترة طويلة".

وواصل: "في الصيف الماضي، كان الروسونيري على وشك إتمام الصفقة، إلا أن كييزا اختار ليفربول، لكن مع محدودية وقت لعبه، ظهرت الاقتراحات المستمرة بإمكانية عودته إلى إيطاليا".

وأردف: "الآن، يبدو الأمر ممكنًا، خاصة بعد أن أبدى ليفربول انفتاحًا على رحيله بشروط مناسبة".

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