رونالدو يعلن موقفه رسميا من المشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عدم مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

رونالدو يعلن عدم المشاركة في كأس العالم للأندية

وأشار رونالدو إلى أنه تلقى العديد من العروض للمشاركة في البطولة، لكنه قرر عدم المشاركة بعد التفكير في المدى القصير والمتوسط والطويل.



وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "لقد تم تقريبًا اتخاذ القرار بأني لن أشارك في كأس العالم للأندية، رغم تلقيي العديد من الدعوات والعروض، كانت هناك محادثات واتصالات لكن عليك أن تفكر على المدى القصير والمتوسط والطويل".

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية 2025 ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتضم 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، وستبدأ البطولة قريبًا. بعض الفرق المشاركة تشمل الأهلي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي.

رونالدو لم يذكر الأسباب الدقيقة وراء قراره، لكن يمكن أن يكون مرتبطًا بضغط المباريات أو رغبته في الحصول على فترة راحة.

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