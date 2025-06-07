السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

لم ينجح أحد.. صفقات الشتاء في الزمالك خارج الخدمة

محمود جهاد
محمود جهاد

 رغم الآمال التي علّقتها جماهير الزمالك على الميركاتو الشتوي الماضي لإنقاذ موسم باهت، جاءت الصفقات الجديدة لتزيد المشهد غموضًا بدلًا من أن تُحدث الفارق. 

 

صفقات الزمالك في الشتاء

 وتعاقد نادي الزمالك مع الرباعي صلاح مصدق، أحمد حسام، محمود جهاد، وأحمد الجفالي، في الميركاتو الشتوي الماضي محاولة لتعزيز الصفوف، لكن واقع الأداء والمشاركة أثبت أن الإضافات لم تكن على قدر التطلعات.

غياب التأثير، ضعف المشاركة، وافتقاد الجاهزية هي وصف صفقات الزمالك التي جعلت من الميركاتو الشتوي صفحة أخرى في سجل التخبط الفني والإداري، حيث لم ينجح أحد.

وفي السطور التالية نعرض أرقام صفقات الزمالك الشتوية بعد انتهاء موسم الأبيض ببطولة وحيدة وهي كأس مصر.

الزمالك 
الزمالك 

أرقام صفقات الزمالك في الشتاء الماضي

 شارك المغربي صلاح مصدق في 12 مباراة بواقع 956 دقيقة لم يسجل أو يصنع أي أهداف وتلقى 3 بطاقات صفراء.

فيما شارك التونسي أحمد الجفالي في 3 مباريات بواقع 38 دقيقة فقط، وعانى من إصابات متعددة لتكون صفقة فاشلة حتى الان.
وجاء أحمد حسام لتدعيم خط الدفاع ولكنه لم يستطع أن يحجز مكانا أساسيا وشارك في مباراتين 180 دقيقة.

كما شارك محمود جهاد في 6 مباريات فقط بواقع 234 دقيقة وتلقى بطاقة صفراء وبطاقة حمراء.

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