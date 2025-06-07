ريبيري يسخر من تصريح رونالدو بشأن معيار اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية

سخر الفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا السابق، من تصريح كريستيانو رونالدو بشأن معيار اختيار الفائز جائزة الكرة الذهبية.

وكان ريبيري قد فاز بجميع الألقاب الممكنة مع بايرن ميونخ في عام 2013، وعلى رأسها الدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا، لينافس رونالدو على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أن اللاعب الفرنسي فشل في التتويج بالجائزة وذهبت إلى رونالدو رغم خروج فريقه ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات صحفية اليوم، إنه بالنسبة له، من يفوز بجائز الكرة الذهبية، يجب أن يكون لاعبًا قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويرى بأن الجائزة فقدت قيمتها.

وسخر ريبيري من تصريح كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على منصة "انستجرام" قائلا: "حسنًا. تحتاج إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للفوز بالكرة الذهبية؟".

كريستيانو رونالدو يكشف مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية

فيما وجه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، صدمة إلى لامين يامال، نجم برشلونة، وكيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بشأن مرشحه لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2025

وبدأت الترشيحات تصدر بقوة عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، ودخل العديد من اللاعبين في القوائم الأولى لهذه الجائزة التي سيعلن عن الفائز بها في 22 سبتمبر المقبل.

وجاء في مقدمة المرشحين عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، ورافينيا، نجم برشلونة، وزميله لامين يامال، وكيليان مبابي.

وخلال حضوره في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية، تحدث رونالدو عن مرشحه للكرة الذهبية، قائلًا: "أعتقد أن الجوائز الفردية فقدت جزءًا من معناها الحقيقي، لا يوجد معيار واضح يمكن من خلاله القول إن هذا اللاعب يستحق الفوز بها، لكن بالنسبة لي، من يجب أن يفوز بها هو من يبرز ويحقق دوري أبطال أوروبا، هذه وجهة نظري".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقول من يستحق أو لا، لأنني لم أعد أؤمن كثيرًا بالجوائز الفردية، لأنني أعرف ما يحدث خلف الكواليس".

وتابع رونالدو: "لا أستطيع اختيار لاعب واحد لحصد الجائزة، لكن هناك العديد من المرشحين: لامين يامال، وكيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، وفيتينيا، ولكن بالنسبة لي، هذا كله أصبح غير مهم في موضوع الجوائز الفردية، لأنها لا تُمنح دائمًا بناءً على معايير واضحة بنسبة 100%".

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