السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يستمر أيمن الرمادي مع الزمالك في الموسم الجديد؟

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف المدرب أيمن الرمادي من الاستمرار مع الأبيض في الموسم الجديد 2025-2026.

انتهى مشوار المدرب أيمن الرمادي مع الزمالك، بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء يوم أمس الخميس في نهائي كأس مصر. 

وكان الزمالك تعاقد مع أيمن الرمادي لمدة شهر واحد ينتهي بنهاية كأس مصر. 

هل يستمر أيمن الرمادي مع الزمالك في الموسم الجديد؟

وقال المصدر إن هناك بعض الأصوات بمجلس الإدارة نادت باستمرار أيمن الرمادي مع الزمالك في الموسم الجديد خاصة بعد تحقيق لقب كأس مصر.

وأشار المصدر إلى أن لجنة التخطيط ترى ضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأتم المصدر: سيتم حسم أمر هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

أيمن الرمادي 
أيمن الرمادي 

مشوار أيمن الرمادي مع الزمالك 

 وتعادل أيمن الرمادي فى اللقاء الأول مع الزمالك أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجيت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0، ثم فاز على بيراميدز بركلات الترجيح، وسجل 8 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وحصد أيمن الرمادي لقب كأس مصر مع الزمالك على حساب بيراميدز. 

أول تعليق من أيمن الرمادي على فوز الزمالك بلقب كأس مصر

وأعرب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وقال الرمادي عقب نهاية المباراة: "بالطبع أسعد لحظات حياتي الفوز بلقب كأس مصر مع الزمالك وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، والتي أراها الأعظم على وجه الكرة الأرضية".

وشدد المدير الفني على أنه كانت هناك رهبة في الشوط الأول، لكن ثقة اللاعبين في أنفسهم كانت هي الدافع لهم بين شوطي المباراة ونجحنا في العودة بالنتيجة.

تجديد أم استغناء.. تطور مثير في المفاوضات مع 5 من نجوم الزمالك

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

الزمالك بطلا لكأس مصر

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد فوزه علي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة بالتعادل الايجابي 1-1على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك أيمن الرمادي نادي الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

خطة إنقاذ الزمالك.. ميدو يقود المفاوضات مع نجم البريميرليج.. البحث عن دوبلير شيكابالا

أول تعليق من شيكابالا بعد التتويج بكأس مصر

حسين لبيب يحتفل بكأس مصر في منزله بسبب أزمته الصحية

الزمالك لـ شيكابالا بعد انتقال زيزو للأهلي: يا أصلي مش تقليد وملكش في التمثيل (فيديو)

بعد انتهاء عقده مع الزمالك، تعرف على مشوار أيمن الرمادي في الفريق

لقطات من أداء صلاة العيد في نادي الزمالك بحضور أحمد سليمان (صور)

الونش: الزمالك بأي عناصر في الملعب يستطيع تحقيق البطولات

حمزة المثلوثي: دائما تأتي البطولات إلى الزمالك من رحم المعاناة

الأكثر قراءة

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

تجديد أم استغناء.. تطور مثير في المفاوضات مع 5 من نجوم الزمالك

ليلى طاهر تكشف قصة تغيير اسمها بسبب السينما ورمسيس نجيب

هل يستمر أيمن الرمادي مع الزمالك في الموسم الجديد؟

زيادات جديدة بأسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير في هذا الموعد

أول ظهور لزيزو في أمريكا بعد وصوله ميامي للانضمام لبعثة الأهلي (فيديو وصور)

محمد شوقي مديرا فنيا لفريق زد

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بداية بناء الكعبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 127 من سورة البقرة

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية