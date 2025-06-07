الأهلي ينهي مرانه الثالث في أمريكا استعدادا لكأس العالم للأندية

الأهلي، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثالث الذي أقيم على ملعب جامعة نوفا بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

وانطلق مران الأهلي في الحادية عشرة والنصف ظهرًا بتوقيت ميامي (الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة)، وشهد في بدايته محاضرة من جانب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، تحدث خلالها عن بعض الأمور المهمة.

وحرص الجهاز الفني على إجراء عدد من الفقرات الخاصة خلال المران من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا.

كما شهد المران تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت قيادة خوان خوسيه مدرب الحراس، وشهدت حماسًا شديدًا بين حراس الفريق محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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