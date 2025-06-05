سيارات إغاثة وخدمات مرورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك رفعت إدارتي المرور بالقاهرة والجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى في جميع الطرق المختلفة، لتنفيذ خطة أمنية شاملة تهدف إلى تأمين مرور المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وضمان أقصى معدلات الأمان على الطرق والتعامل مع البلاغات أو الاعطال بسرعة فائقة.

وتضمَّنت الخطة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة بكافة الطرق التي تشهد ازدحام مروري والطرق المؤدية، للحدائق العامة.

وتوفير مركبات حديثة مجهزة بالتقنيات التكنولوجية لضمان سرعة التعامل مع البلاغات المختلفة التي تتم بكافة الطرق الصحراوية والزراعية والرئيسية.

كما كثفت الدوريات ونشرت سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب تشديد التفتيش في الأكمنة الحدودية،تشديد التفتيش في الأكمنة الحدودية.

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