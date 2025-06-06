الجمعة 06 يونيو 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات الرادار المرورية لضبط سائق سيارة دهس 3 شباب بطريق العبور

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط سائق سيارة صدم 3 شباب بمنطقة ميدان الخامس على طريق العبور، خلال سيرهم على الرصيف وتم نقلهم للمستشفى.

ويعمل فريق بحث يعمل على جمع التحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة والرادار المرورية المنتشر علي الطرق للوصول للمتهم والقبض عليه.

بينما كشفت التحريات الأولية أن سائق سيارة ملاكي كان يقود سيارته بسرعة جنونية جعله يصطدم بـ3 شباب أثناء وقوفهم علي الرصيف  ولاذ بالفرار.

وتواصل الخدمات المرورية تسيير حركة المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام مروري.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث المقطم  

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المعاينة الأولية أن سائق السيارة المتسبب فى الحادث كان في حالة سكر تام، ويسير بسرعة فائقة وتجاوز الجزيرة الوسطي، ليصطدم بعامود إنارة قبل أن يصطدم بالمواجهة بسيارة الضحايا مما أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين.
 وتحفظ رجال المباحث على 3 زجاجات خمور بحوزة السائق المتسبب في حادث المقطم، والذي أسفر عن مصرع سيدة وزوج ابنتها وإصابة فتاتين.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية طريق العبور والردار المرورية

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