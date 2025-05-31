السبت 31 مايو 2025
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حوادث

التحريات: المدخنة السبب في اندلاع حريق مطعم شاورما الهرم (صور)

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بمطعم شاورما في الهرم،فيتو

كشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق الذي  اندلع  بمطعم للشاورما بشارع ترسا بدائرة قسم شرطة الهرم هو اشتعال داخل المدخنة الخاصة بمطبخ المطعم ما تسبب في امتداد النيران  الذي أسفر عن تفحم كافة محتويات المطعم بدون إصابات.

و نجحت قوات الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي من السيطرة علي الحريق واخماده وذلك  عقب تلقي بلاغ بالحادث من غرفة عمليات النجدة وتمكنت قوات مباحث الجيزة من محاصرة الحريق ومنع امتداده وفرض كردوان حول محل الحادث.

 

 ويواصل فريق من المعمل الجنائي تفقد اثار الحريق وفحصة للوقوف علي الأسباب عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من اخماده للوقوف علي ملابساته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بمطعم شاورما قوات الدفاع المدني حريق قسم شرطة الهرم

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